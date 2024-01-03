Kayseriporlu Şamil, Baran Ali ve Muhammet Eren’e milli davet

U19 Milli Takımımızın 19 Ocak Cuma günü Antalya’da Ürdün ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kayserispor’dan Mehmet Şamil Öztürk, Baran Ali Gezek ve Muhammed Eren Arıkan davet edildi. Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “U19 Milli Takımımızın 19 Ocak Cuma günü Antalya’da Ürdün ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosuna Kayserispor'umuzdan Mehmet Şamil Öztürk, Baran Ali Gezek ve Muhammed Eren Arıkan davet edildi. Milli takımımıza ve futbolcularımıza başarılar dileriz” açıklamasında bulunuldu. Futbolcular önümüzdeki günlerde Antalya’ya giderek kampa katılacak.