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Narkotik operasyonlarında 63 kişiye yasal işlem yapıldı: 17 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 556,08 gram narkotik madde ele geçirildi. 37 operasyon kapsamında 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Narkotik operasyonlarında 63 kişiye yasal işlem yapıldı: 17 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda toplamda; 556,08 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Toplamda 37 operasyon kapsamında 63 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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