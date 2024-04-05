Narkotik operasyonunda 13 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 7 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 30 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 37 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 13 kişi ise cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda yapılan aramalarda 514,45 gram metamfetamin, 14,00 gram sentetik kannabinoid, 403,99 gram esrar, 152 adet ecxtsy hap, 939 adet captagon hap ve 1 adet tüfek ile 700 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.