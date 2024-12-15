Narkotik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'de Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi yakalandı.

Narkotik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda A.Y. (36) ve E.Ç. (33) yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 parça halinde toplam 10,7 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. E.Ç. ve A.Y. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan, gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes İstişare Grubu buluşmaları devam ediyor
Erciyes İstişare Grubu buluşmaları devam ediyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısını Pazartesi Yapacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısını Pazartesi Yapacak
Down sendromlu Nisa Naz Cirit Atma'da Türkiye Şampiyonu oldu
Down sendromlu Nisa Naz Cirit Atma’da Türkiye Şampiyonu oldu
Vali Çiçek, Emniyet Erva'da öğrencilerin kuşak törenine katıldı
Vali Çiçek, Emniyet Erva’da öğrencilerin kuşak törenine katıldı
Biz Çiftçiyiz Platformu Başkanı Demir, 'Çiftçilerimizin haklarını en iyi şekilde savunacağız'
Biz Çiftçiyiz Platformu Başkanı Demir, “Çiftçilerimizin haklarını en iyi şekilde savunacağız”
Kayseri Şekerin borcu, ifşa oldu
Kayseri Şekerin borcu, ifşa oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!