Narkotik operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kayseri'de Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda A.Y. (36) ve E.Ç. (33) yakalandı. Yapılan aramalarda; 4 parça halinde toplam 10,7 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. E.Ç. ve A.Y. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan, gerekli adli işlemler başlatıldı.