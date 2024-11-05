Narkotik polisi okul çevrelerini denetledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde uygulama yapıldı.

Narkotik polisi okul çevrelerini denetledi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde uygulama yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik Narko-Okul Uygulaması yapıldı. Uygulamada; 9 araç ve 32 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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