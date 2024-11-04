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Talas Meclisi'nde CHP'li üyenin korsan bildirisine tepki

Talas Belediye Meclisinin kasım ayı oturumunda CHP'li Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasına dair korsan bildiri okumak isteyen CHP'li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç, diğer meclis üyelerinin sert tepkisi ile karşılaştı.

Talas Meclisi'nde CHP'li üyenin korsan bildirisine tepki
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Meclisinin kasım ayı oturumunda CHP’li Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasına dair bildiri okumak isteyen CHP’li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç, diğer meclis üyelerinin sert tepkisi ile karşılaştı.

Talas Belediye Meclisinde gündem dışı söz alarak konuşmak isteyen CHP’li Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç, Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasına dair bildiri okumak istedi. Akkılınç’a tepki gösteren AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. Akkılınç’ın sözünü sert sözlerle kesen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da verdiği söz hakkını geri aldığını söyleyerek, meclis oturumunun sona erdiğini ifade etti.

İHA
Kayseri Gündem

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