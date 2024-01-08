Narkotik suçundan aranan 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçundan aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme suçundan 16 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ş. ve aranması olan M.E. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.A., 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ö., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ş., 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ve aranması bulunan M.P. olmak üzere toplam 7 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.