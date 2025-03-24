Narkotik'ten operasyon: 14 kişi tutuklandı
Kayseri'de narkotik tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 27 operasyon kapsamında 14 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; operasyonlarda toplamda 578,14 gram narkotik madde, 215 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 27 operasyon kapsamında 49 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.