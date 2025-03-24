Narkotik'ten operasyon: 14 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 27 operasyon kapsamında 14 kişi tutuklandı.

Narkotik'ten operasyon: 14 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; operasyonlarda toplamda 578,14 gram narkotik madde, 215 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 27 operasyon kapsamında 49 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış, 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu
Vali Gökmen Çiçek Gençlerle Sahur Sofrasında Buluştu
Kayseri'de yasadışı eylemlere katılan şüpheliler suç makinası çıktı
Kayseri’de yasadışı eylemlere katılan şüpheliler suç makinası çıktı
Başkan Özdoğan: 'Yerli ve Milli markalara boykot, kabul edilemez'
Başkan Özdoğan: 'Yerli ve Milli markalara boykot, kabul edilemez'
Başkan Mehmet Yalçın: 'Beytülmâle Dokunmadık, Dokundurmuyoruz'
Başkan Mehmet Yalçın: “Beytülmâle Dokunmadık, Dokundurmuyoruz”
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan STK'lar ile buluştu
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan STK’lar ile buluştu
Cancanlı kafeler arasında kaybolan Osmanlı ruhu: Ali Saib Paşa Camii
Cancanlı kafeler arasında kaybolan Osmanlı ruhu: Ali Saib Paşa Camii
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!