Narkotikten sokak dağıtıcılarına operasyon: 1 gözaltı
Kayseri'de narkotik ekiplerinin sokak dağıtıcılarına yaptığı operasyonda J.I., isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sokak dağıtıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, J.I.’nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 1 Kilo 10 gram Metamfetamin, 4 parça halinde 350 gram Pres Esrar, 1 parça halinde 15 gram Sentetik Kannabinoid, 7 parça halinde 10 gram Toz Esrar ve 1 adet Alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. J.İ., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.