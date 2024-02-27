Narkotikten sokak dağıtıcılarına operasyon: 1 gözaltı

 Kayseri'de narkotik ekiplerinin sokak dağıtıcılarına yaptığı operasyonda J.I., isimli şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotikten sokak dağıtıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sokak dağıtıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, J.I.’nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’ndeki ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan aramalarda; 2 parça halinde toplam 1 Kilo 10 gram Metamfetamin, 4 parça halinde 350 gram Pres Esrar, 1 parça halinde 15 gram Sentetik Kannabinoid, 7 parça halinde 10 gram Toz Esrar ve 1 adet Alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. J.İ., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

1ha

Bakmadan Geçme

İŞKUR Kayseri Son 2 yılda 37 bin 561 kişiye iş buldu
İŞKUR Kayseri Son 2 yılda 37 bin 561 kişiye iş buldu
Kayseri'de kimler su faturasını yüzde 50 indirimli kullanacak?
Kayseri'de kimler su faturasını yüzde 50 indirimli kullanacak?
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Çopuroğlu'ndan hızlı tren şantiyesine ziyaret
Şengül: 'Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim'
Şengül: 'Memduh Başkanımın ustalık döneminde bende onun çıraklığına talibim'
Küllerinden doğan TOMTAŞ havacılıkta yeni başarılara imza atacak
Küllerinden doğan TOMTAŞ havacılıkta yeni başarılara imza atacak
Talas'lı çiftçilere 5 yılda 4 bin ton kompost gübre desteği
Talas'lı çiftçilere 5 yılda 4 bin ton kompost gübre desteği