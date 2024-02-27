Kayserispor'da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün bitiyor
Süper Ligin 27'nci haftasında sahasında Ankaragücü'nü 3-2'lik sonuçla mağlup eden Kayserispor'da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün bitecek.
Süper Ligin 27’nci haftasında sahasında Ankaragücü’nü 3-2’lik sonuçla mağlup eden Kayserispor’da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün bitecek.
Ligde 76 gün sonra iç sahada galip gelen Kayserispor’da futbolculara iki gün izin verildi. Pazar ve Pazartesi günü izin yapan sarı kırmızılılar bugün akşam üzeri Rizespor hazırlıklarına başlayacak. Sarı kart cezalısı olan Arif Kocaman bu maçta forma giyemeyecek.
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