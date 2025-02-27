Necmettin Erbakan resim sergisi düzenlendi

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, Necmettin Erbakan’ın vefatının 14’üncü yıldönümü maksadıyla resim sergisi düzenledi. Resim sergisi hakkında bilgiler veren Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, “Bugün merhum milli görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ölüm yıldönümü. Bugün onu anma münasebetiyle bir sergi düzenledik. Dün de meydanda bir sergi düzenledik akşam mevlid-i Şerif okutacağız yarın da inşallah cuma namazından sonra bir lokma ikramımız olacak. Buradaki amaç merhum milli görüş liderini insanlara anlatmak topluma anlatmak onun çektiği çileleri unutturmamak. Tarihi boyunca birçok lideri yetiştirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği Ender Başbakanlardan 54’üncü hükümetimizin başbakanı Necmettin Erbakan hocamızın çekmiş olduğu çileleri, dertli yolları unutmamak, hatırlatmak adına bu şekilde bir sergi düzenliyoruz. Biz ne mutlu ki onun göstermiş olduğu ilkeler doğrultusunda biz de mücadelemizi yapıyoruz. Yüce Rabbim onun yolunda hizmet etmeyi nasip etti İnşallah bir ömür boyu bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Yüce Rabbim makamını cennet eylesin. Biz her sene olduğu gibi bu sene de anlatacağız göstereceğiz” şeklinde konuştu.