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Şehit Ersin Öztürk Ortaokulu'nda Sanat Rüzgarı: Dünya Ressamlar Günü Sergisi

Kayseri - Şehit Ersin Öztürk Ortaokulu, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü kapsamında düzenlenen 'Ressamlar ve Eserler' konulu performans sanatı sergisi ile sanatseverleri bir araya getirdi.

Şehit Ersin Öztürk Ortaokulu'nda Sanat Rüzgarı: Dünya Ressamlar Günü Sergisi

Görsel sanatlar öğretmeni Havva Nur Özdemir'in düzenlediği sergide, 15 öğrencinin performanslarıyla 4 önemli eser ve 11 ünlü sanatçı canlandırıldı.

Sanatın Devleri Bir Arada

Türk ressamlar Osman Hamdi Bey ve Hale Asaf'ın da aralarında bulunduğu sergide, Leonardo da Vinci'den Vincent van Gogh'a kadar birçok farklı ülkeden ressamın eserleri yer aldı. Öğrencilerin canlandırdığı eserler arasında İnci Küpeli Kız, Mona Lisa, Çığlık ve Frida Kahlo'nun portresi bulunuyordu. Bu performanslar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük beğeni topladı.

Sanat ve Eğitimi Buluşturan Etkinlik

Etkileşim içinde gerçekleştirilen sergi, hem öğretici hem de eğlenceli olmasıyla dikkat çekti. Görsel sanatlar öğretmeni Havva Nur Özdemir, öğrencilerin sanata olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını belirterek, serginin büyük ilgi gördüğünü ve amacına ulaştığını söyledi.

 

Haber Merkezi

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