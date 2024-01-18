Nevşehir'de 'sazan sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı

Nevşehir'de bir kişinin araç almak isterken dolandırılması üzerine yapılan çalışmada, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de 'sazan sarmalı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de bir kişinin araç almak isterken dolandırılması üzerine yapılan çalışmada, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada; kiraladıkları lüks dairelerde kurdukları sistemle araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren şahısların, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları ’sazan sarmalı’ olarak bilinen yöntemle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi. Mersin, Tunceli ve Bitlis’te yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.M., R.D., S.D., E.B. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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