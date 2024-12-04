Nevşehir'deki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı ve 24 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Nevşehir'deki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı ve 24 kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Ürgüp ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Ferhat M. idaresindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D. idaresindeki 51 ER 650 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan servis çarpıştı. Kazada öğrenci servisi devrilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 16’sı öğrenci 24 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki Semiha Durakçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Kayseri Gündem

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