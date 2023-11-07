Niğde'de 'Sayıların Evrensel Tarihi' Konferansı Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde Bor Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından “Sayıların Evrensel Tarihi Konferansı" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Şimşek’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Konferansta Prof. Dr. Yılmaz Şimşek “Sayıların Evrensel Tarihi” konulu sunum yaptı. Şimşek sunumunda sayıların tarihini, kültürel gelişimini ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlattı. Sayıların başta matematik olmak üzere fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik gibi bilim dallarındaki önemini ve gelişimini anlatan ve bunların bazı uygulamalarını hakkında bilgiler veren Şimşek, konuşmasının sonunda “Beni bu etkinliğe davet etmenizden onur duydum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bor Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Hakan Demir, Prof. Dr. Yılmaz Şimşek’e teşekkür belgesini takdim ederken, "Konferansta emeği geçen hocalarıma, konferansa katılan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize ve Prof. Dr. Yılmaz Şimşek’e teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Konferans belge takdimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.