Niğde'de 200 bin dolarlık tarihi el yazması kitapla yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 200 bin dolara satılacak tarihi eser ele geçirdi.

Niğde'de 200 bin dolarlık tarihi el yazması kitapla yakalandı
Kayseri GündemEditör

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 200 bin dolara satılacak tarihi eser ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Beldesinde kamu görevlisi olduğu belirlenen 2 şüpheli şahsın, piyasa değerinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu belirlenen altın yazmalı kitap satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheli şahısların araçlarında yaptıkları aramada, Roma Dönemi’ne ait olduğu, ceylan derisi üzerine yazılmış altın yazmalı kitap ele geçirildi. Tarihi eserin piyasa değerinin yaklaşık 200 bin doları olduğu belirlendi.

2 kamu görevlisi şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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