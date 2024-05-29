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Niğde'de aç kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu yaraladı

Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı.

Niğde'de aç kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu yaraladı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı.

Olay, dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi. Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi. Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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