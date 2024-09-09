  • Haberler
  • Niğde
  • Niğde'de elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Niğde'de elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde elma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde elma ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Sultanpınar Köyü’nde meydana geldi. 58 yaşındaki İmdat Gökmen elma toplamak için ağaca çıktı. Elma topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Gökmen için çevredekilerin ihbarının ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İmdat Gökmen’in cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Turistler Kapadokya'ya akın ederken, Kayseri'ye selam veren yok!
Turistler Kapadokya'ya akın ederken, Kayseri'ye selam veren yok!
Erşan'dan Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezine çalışma ziyareti
Erşan'dan Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezine çalışma ziyareti
Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna jest
Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna jest
İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteği
İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine Büyükşehir ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteği
Sağlıklı ev salçası yapmanın püf noktaları
Sağlıklı ev salçası yapmanın püf noktaları
Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı
Arama Kurtarma Ekipleri'nden gece yarısı başarısı