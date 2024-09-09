Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı

Kayseri’de bin 134 okulda eğitim gören 320 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kayseri’de İlköğretim Haftası etkinlikleri, Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başladı. Ardından İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nda gerçekleşen İlköğretim Haftası Programı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bugün daha farklı bir heyecan içerisindeyiz. Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’mizin sokakları, caddeleri ve mekanları çok daha heyecanlı, çok daha farklı. Çünkü mekanın sahibi olan çocuklarımız, dünyamızın çiçekleri, dünyamızın en masum varlıkları olan çocuklarımız bugün mekanlarına döndüler. 9 Eylül itibariyle yeni bir eğitim-öğretim yılını başlatmış oluyoruz. Bu vesileyle heyecanımız her zamankinden çok daha fazladır. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hepsine en derin saygılarımızı sunuyorum. Bugün ilköğretim haftası, bugün 2024-2025 eğitim-öğretim yılımızın ilk günü. Kayseri’mizde yaklaşık bin 134 okulumuzda 320 bin öğrencimizle, 13 bin 650 sınıfta eğitim-öğretime başlıyoruz. 320 bin yavrumuza rehberlik yapacak yaklaşık 23 bin öğretmenimiz eğitim ordusunun başındaki yerlerini almış durumdalar” ifadelerini kullandı.

İlk ders zili çalarak miniklerin heyecanına ortak olan Vali Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri de, sınıfları gezerek, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tomarza’da eğitime şehitlere saygı duruşuyla başlandı

Öte yandan, Tomarza’da da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Tunceli-Ovacık İlçesinde yaşanan trafik kazası sonucu şehit olan askerler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tomarza 50. Yıl Okul Müdürü velilerin ve öğrencilerin okul içerisinde ve okul bahçesinde uyulması gereken kurallar hakkında genel bilgiler vererek, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olması dileklerinde bulundu.