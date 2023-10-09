Niğde'de Festival Coşkusu Alana Sığmadı

Niğde Belediyesi'nin Niğde Valiliği ile birlikte bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Gastronomi Festivali' büyük ilgi gördü.

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  • 09.10.2023 16:55
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:55
Niğde'de Festival Coşkusu Alana Sığmadı
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Niğde Belediyesi’nin Niğde Valiliği ile birlikte bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiği ’Gastronomi Festivali’ büyük ilgi gördü.

Kentin yeme- içme kültürünün ülke geneline ve tüm dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, dünyaca ünlü şeflerin katılımı, yemek pişirme ve yemek yeme yarışmaları ve diğer etkinliklerle adeta şölen havasında geçerken, 3 gün üst üste sahne alan ünlü sanatçılar, Niğdeli hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla renklenen festivalde, Niğde mutfağından ilham alınarak özel yemekler hazırlandı ve katılımcılara ikram edildi. Ayrıca şefler; yöresel tariflerin yanı sıra modern yemek tekniklerini de kullanarak farklı yemek sunumları yaptı. Festival programında yemek atölyeleri, tadım etkinlikleri ve şeflerle söyleşiler gibi birçok etkinlik de yer aldı. Bu etkinliklerle birlikte katılımcılar, yöresel yemekleri öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu. Niğde’ye özgü düğün yemeklerinin hazırlanıp vatandaşlara dağıtıldığı festivalde ayrıca yemek yeme yarışmaları da gerçekleştirildi. Gastronomi ve Turizm Zirvesinin de gerçekleştirildiği festivale Niğde halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

Ünlü Sanatçılar Konser Verdi

Festivalde ünlü sanatçılar, 3 gün üst üste sahne alarak Niğdeli hayranlarıyla buluştu. Festivalin ilk gününde Semicenk, ikinci günü Zara ve son gün ise Tefo-Seko, ardından Sefo sahne aldı. Sanatçılar sevilen parçalarını seslendirirken, çevre illerden gelen katılımcılarla konser alanı doldu taştı. Her fırsatta festival alanına gelerek etkinliklere katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eşi Duygu Özdemir ile birlikte esnaf ve kadın kooperatiflerinin açtığı stantları gezdi, ünlü sanatçıların konserlerini vatandaşlarla birlikte dinledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, festivalin beklenenin çok üzerinde ilgi gördüğünü belirterek; “Gelişen, büyüyen ve güzelleşen Niğde’mizde devasa projeleri hayata geçirirken, kentin sosyal, kültürel ve sanatla ilgili projelerini de hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu çerçevede, ilimizin var olan gastronomi unsurlarını ülkemize ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda, güzel şehrimizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini de önce Niğde’ye sonra Türkiye’ye, son olarak tüm dünyaya tanıtmaya kararlıyız.” dedi.

Niğde’nin artık ’festivaller şehri’ olarak anılmaya başladığına da işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Her yıl Ekim ayının ilk hafta sonu Gastronomi Festivali düzenleyeceğiz. Başka festivaller de gerçekleştireceğiz. Niğde’mizi tanıtarak turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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