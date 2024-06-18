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Niğde'de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Niğde'de iki aile arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Niğde Merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirini silahla yaraladı. Olayın ihbar edilmesinin ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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