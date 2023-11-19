Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale

Talas Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, Kayseri'de etkili olan fırtınanın devirdiği ağaçları hızlı şekilde kaldırarak yol ve yaya güvenliğini sağladı.

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  • 19.11.2023 14:20
  • Güncelleme: 19.11.2023 16:33
Talas'ta devrilen ağaçlara hızlı müdahale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, Kayseri’de etkili olan fırtınanın devirdiği ağaçları hızlı şekilde kaldırarak yol ve yaya güvenliğini sağladı.

Fırtınanın kendini göstermesiyle birlikte harekete geçen ekipler, başta refüjler, yol kenarları ve parklar olmak üzere ilçenin genelinde devrilen ağaçları hızlı şekilde kaldırdı.

Devrilen ağaçların araç ve yaya trafiğini aksatmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştiren Talas Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, kapanan yaya ve araç yollarını açarak trafiğin akışını yeniden güvenli hale getirdi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meteorolojinin fırtına uyarısı yapmasıyla birlikte hazırlıklara başladıklarını dile getirerek, “Fırtınanın kendini göstermesiyle birlikte ekiplerimiz harekete geçti. Yol kenarları ve refüjlerde devrilen ağaçları hızlı şekilde kaldırarak yol güvenliğini sağladık. Ayrıca parklardaki kırılan ağaçlara da yine hızlı şekilde müdahale ederek tehlikeli bir durum oluşmasının önüne geçtik” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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