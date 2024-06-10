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  • Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu

Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu

Niğde'de dün sabah saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde ölü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Niğde'de köprü kenarında cesedi bulunan gencin kimliği belli oldu
Kayseri GündemEditör

Niğde’de dün sabah saatlerinde İlhanlı Mahallesi’nde ölü olarak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Niğde’de dün vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedinin 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar’a ait olduğu belirlendi. Cesedin 22 yaşında Mahmut Fırat Tabar’a ait olduğu ve kesin ölüm sebebi ile ilgili otopsi raporunun beklendiği öğrenildi.

Ekipler cinayet üzerinde duruyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı aydınlatmak için titiz çalışmasını sürdürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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