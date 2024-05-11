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Niğde'de ölü bulunan köpekler STK'ları harekete geçirdi

Niğde'de 1 hafta içinde bulunan ölü köpekler HAÇİKO Niğde İl Temsilciliğini harekete geçirdi.

Niğde'de ölü bulunan köpekler STK'ları harekete geçirdi
Kayseri GündemEditör

Niğde’de 1 hafta içinde bulunan ölü köpekler HAÇİKO Niğde İl Temsilciliğini harekete geçirdi.

Niğde’de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü söyleyen Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği İl Temsilcisi Mehtap Özdemir, köpeklerin doğal yollarla ölmediğini belirterek ilgili kurumları konuya hassas davranmaya davet etti.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda hayvansever vatandaşların tespit ettiği sistematik bir vahşetin, katliamının sonuncusu İnönü Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce de aynı yerde ateşli silahlarla öldürülen canlardan geri kalanlar şimdi zehirlenerek öldürülüyorlar" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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