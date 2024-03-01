Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde’nin Altunhisar ilçesi Sağlık Mahallesi Çiftlik yolu kavşağında meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Kayseri Gündem

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