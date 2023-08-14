Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 14.08.2023 21:35
  • Güncelleme: 14.08.2023 21:35
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7,6 gram sentetik uyuşturucu, 3,91 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza'da 'Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri' yapılacak

Tomarza’da ‘Uluslararası Dadaloğlu Şenlikleri’ yapılacak

Büyükşehir Belediye Meclisi, 111 maddeyi karara bağladı

Büyükşehir Belediye Meclisi, 111 maddeyi karara bağladı

Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 4 kişi adliyede

Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 4 kişi adliyede

Aranması bulunan 37 şahıs polisten kaçamadı

Aranması bulunan 37 şahıs polisten kaçamadı

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin: 'Futbol, sadece parayla değil yürekle de oynanıyor'

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Eğin: 'Futbol, sadece parayla değil yürekle de oynanıyor'

Ümit Özdağ'a 3 kuruşluk tazminat davası

Ümit Özdağ'a 3 kuruşluk tazminat davası

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan Belediyesinden çöken istinat duvarı hakkında açıklama

Kocasinan Belediyesinden çöken istinat duvarı hakkında açıklama

Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Polisin ağır yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

Yeni bir ülke kuruluyor! Resmen harekete geçildi

CHP, Büyükşehir Meclisinde 2 konuya itiraz etti

CHP, Büyükşehir Meclisinde 2 konuya itiraz etti

Tarihi Kale'nin Sanatçılar Sokağı, takı severlerin uğrak noktası

Tarihi Kale’nin Sanatçılar Sokağı, takı severlerin uğrak noktası

Gesi İngilizce Eğitim Kampı başladı

Gesi İngilizce Eğitim Kampı başladı