Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
- 14.08.2023 21:35
- Güncelleme: 14.08.2023 21:35
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7,6 gram sentetik uyuşturucu, 3,91 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN