Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

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  • 14.08.2023 20:49
  • Güncelleme: 14.08.2023 23:54
Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan anız yangınında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi’nde boş arsada yangın çıktı. Alevler büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın iş yerlerine ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Kaplumbağayı alevlerden kurtardılar

Yangında otların arasında kalan bir kaplumbağa da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye hortumuyla serinletilen kaplumbağa, doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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