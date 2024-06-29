Niğde'den LGS'de 4 Türkiye Birincisi Çıktı
Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Niğde'den 4 öğrenci 500 tam puan aldı.
Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) Niğde’den 4 öğrenci 500 tam puan aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen LGS’de Niğde’den 4 öğrenci Türkiye birincileri arasında yer aldı. Türkiye genelinde Liselere Geçiş Sistemi Sınavında soruların tamamını doğru yaparak 500 tam puan alan 352 öğrenciden 4 tanesi Niğde den çıktı. Niğde Muhsin Yaroğlu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Hamza Kaya, 23 Nisan Havacılar Orta Okulu’ndan İpek Işıl Varolan, Şehit Varol Tosun Ortaokulu’ndan Muhammed Tuğra Patlar, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde Ortaokulu’ndan Rüzgar Egehan Uçar girdikleri LGS sınavında tüm soruları yaparak 500 tam puan aldılar ve Niğde’yi gururlandırdı.