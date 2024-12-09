Niğde-Kayseri karayolunda akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Niğde-Kayseri karayolunda akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Konaklı kasabası yakınlarında meydana geldi. İçinde akaryakıt bulunan 33 AUJ 664 plakalı tanker, meydana gelen kazada devrildi. Olay yerine sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yol güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Akaryakıt dökülen yolda ekiplerin çalışmaları sürerken, muhtemel bir tehlike oluşturmaması için sızıntı riskinin titizlikle kontrol edildiği ifade edildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızın Niğde-Kayseri yolu üzerinde Konaklı kasabası yakınlarında seyahat ederken dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları önem arz etmektedir. Yolun güvenli bir şekilde trafiğe açılmasıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.