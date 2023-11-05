Niğde'ye şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in Niğde’de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek, silah kazası sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özbek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, yetkililer tarafından şehidin Niğde’nin Yıldıztepe kasabasında yaşayan ailesine verildi.

Şehit Özbek, yarın Yıldıztepe kasabası Merkez Cami’de öğle namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.