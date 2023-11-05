Sivas'ta şüpheli ölüm

Sivas'ta bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu.

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  • 05.11.2023 18:34
  • Güncelleme: 05.11.2023 18:34
Sivas'ta şüpheli ölüm
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bir kişi, park halindeki araçta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi’nin yanında park halindeki aracın kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İsminin Oktay T. (65) olduğu öğrenilen kişinin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. KOAH hastası olduğu ileri sürülen Oktay T’nin KOAH’a bağlı kalp krizi geçirmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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