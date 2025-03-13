Nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 14 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (56) isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.