  • Haberler
  • Asayiş
  • Nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 14 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (56) isimli şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Türkiye'nin yaşlı istatistikleri açıklandı: Maalesef yaşlanıyoruz
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Kayserili öğrenciler İstiklal Marşı okuma yarışmasında birincilik ve üçüncülük elde etti
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Gaziantep FK – Kayserispor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
Trafikte ihlal yapan sürücülere toplam 15 bin lira cezai işlem
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
'Ben Kazım Yücel olarak muhalefet duygusu ile yoluma devam ediyorum'
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
10 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!