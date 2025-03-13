Uyuşturucu madde suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan aranan F.A.(46) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(46) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.