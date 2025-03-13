Uyuşturucu madde suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan aranan F.A.(46) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu madde suçundan aranan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.(46) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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