Noter kanalıyla aldığı evin tapusunu alamayan şahıs şikayetçi oldu

İddiaya göre A.S. isimli şahıs Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde bir yapı kooperatifinde taşeron iş yapan S.A.’dan 120 bin lira nakit para ve araba karşılığı iki daire aldı. Daire alış verişini noterden yapan A.S. evlerinden birini satmak istedi. Evin tapularını alamayan A.S. iki daireyi satın aldığı S.A.’dan şikayetçi oldu. S.A. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Görülen ilk duruşmaya sanık katılmazken müşteki ve avukatlar katıldı.

Mahkemede konuşan müşteki Alper Soylu, “Bir yapı kooperatifi yüklenici firma sahibi S.A.’dan 2 daire satın aldım. Noterden sözleşme yaptık. Ben 120 Bin TL artı araç verdim. Ben de aldığım dairelerin birini sonradan sattım. Evimi sattığım şahsın araştırması sonucu daire karşılıksız çıkmış. Ben mağdur olduğum halde dolandırıcı durumuna düştüm. Neden tapuyu almadığıma gelince. S.A. ‘Kooperatif tarafından tapular dağıtılır, ben de hakedişe göre noterden satış olur’ dedi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.