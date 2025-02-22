Nurettin Açıkalın: Kayserispor anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Konyaspor cephesinin Kayserispor ile oynanan maçın tekrarını talep etmesine ilişkin Genel Kurulda konuşma yapan başkan Nurettin Açıkalın, “Kayserispor için 59 yıl önce atılan temelleri bugün güçlendirme günüdür. Kulübümüzün uzun süre Süper Ligi domine ettiği günlere geri dönmesini ve zedelenen kurumsal kimliğinin yeniden sağlanması için gereken adımları atmayı başladık. 1966 yılında temelleri atılan Kayserisporumuz için atılan temelleri bugün güçlendirme günüdür. Bugün Kayserisporun dimdik atakta kalmasını istiyorsak öncelikle şehrimizin her dinemiğinin Kayserispor’a sahip çıkması gerekiyor. Bu şehrin birlik beraberliği son günlerde belli oluyor ki dışarıda rahatsızlık vermiş. Bu birlik ve beraverliği geliştrmeliyiz. Kayserispor bu şehrin en büyük markası, şehrin lokomotifi diyorsak bu durumu devam ettirmeliyiz. Son günlerde yakından ilgilendiğimiz asaletimizden sustuğumuz bazı konular dün akşamki açıklamalarla tamammül edilemez seyiveyeye ulaşmıştır. Buradan açıkça söylüyorum. Kayserispor – Konyaspor maçında hem oyun hem de skor anlamında Kayserispor bileğinin hakkıyla anasının ak sütü gibi 3 puanı kazanmıştır. Kimse Kayserispor’un sinir uçları ile oynamasın. Kayserispor şanlı şerefli tarihinde olduğu gibi bu günde yoluna anlının akıyla devam etmektedir. Kayserispor büyük lokmadır yutamazsınız. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünenler Kayserispor’un geçmişte oynadığı maçları izlesinler. Buna da geçen sene oynanan Kayserispor – Konyaspor maçı ile başlayabilir. Kayserispor camiasına seslenmek istiyorum. Bu birlikteliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bize bir şey olmaz. Güzel günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Bu forma bu şehrin bayrağıdır. Bu bayrak düşmez. Bu bayrağa sahip çıkacağız” dedi.