'Sağlıklı bir aile ortamında roller net olmalı'

Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak, moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, sağlıklı bir aile hayatının ailede rollerin netleşmiş bir şekilde olması gerektiğini dile getirerek, "Sağlıklı bir aile ortamında, yine uzmanlarımızın tabiri ve aslında inancımızın bize gerektirdiği, öğrettiği şekliyle anlatıp, sağlıklı ailede roller netleşmiş olmalıdır. Çocuğa, çocuk gibi davranan ama onu geleceği olarak gören ve onun verdiği değeri ona hissettiren anne-baba modeli olması lazım. Gözünü televizyondan ayıramayan bir annenin, 'Oğlum, kızım, sosyal medyada çok dolaşma, sen kitap oku' deme ihtimali, etkili olma ihtimali yok denecek kadar azdır. İdeal aile, sağlıklı aile bir kere dedi ki; 'Demiş ki, gidiyordu, geldi ki işte yanımıza götüremeyeceğiniz bir sürü şeyin kavgasını vererek ve sonuçta mutsuz olacağını bile bile, ömrüm nefsimizin zorlamasıyla böyle küskün dünyada sebep vermedi, küçük küçük içerisindeki yetişen kişi, çocuk kendini değerli hissetmelidir. Değersiz hissettirdiğin kişi, senin evladın da olsa, değerli ettiği kişiyi, değerli hissettirdiği Necla'yı bulacak ve orada kendini tanımlayacak. Sen elinde, senin olan, senin geleceğin olan, neslinin devamı olan kişiyi şekillendirmek yerine, kendi elindeki en kıymetini alıp geri verme, teslim ediyoruz, ediyoruz ve bunun farkında değiliz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Lazım, biraz böyle kendimize şekil verip, bu konuda teknik destek alıp konuşmamız lazım" sözlerine yer verdi.

Öte yandan, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseri Aile Platformu'ndan da bahsederek, "Kayseri Aile Platformu, Kayseri’de yaşayan, ailesiyle ilgili bir derdi, özlemi, niyeti, hayali olan herkesin platformudur, herkes doğal üyesidir. Yeter ki 'Ailem benim her şeyim, ben ailemi seviyorum, önemsiyorum' desin. Bize projede üretebilir, bize katkı da sağlayabilir, bu işin bir ucundan da tutabilir. Instagram’da, Facebook’ta, bütün alanlarda varız. Her türlü fikri, görüşü alabilir, bunu hayata geçirmek için de dertli, gayretli, niyetli insanların olduğunu söylemek isterim" ifadelerine yer verdi.