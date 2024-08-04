O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu

Kayseri'de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki çocuk, Derevenk Viyadüğü'nde ölü olarak bulundu.

O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ailesinin bir süredir haber alamadığı 17 yaşındaki çocuk, Derevenk Viyadüğü’nde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre bir süredir M.C.’den (17) haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Talas ilçesinde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde polis ekipleri arama yaptı. Dron ile yapılan aramada M.C.’nin cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu. AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu M.C.’nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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