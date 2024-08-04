Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisini derilere işleyerek tarihin derinliklerine götürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde atölyesi olan Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisi ağırlıklı olarak Göktürk, Osmanlı, Selçuklu gibi tarihin derinliklerine inen figürleri deri üzerine işliyor. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği icra ettiğini aktaran Ayyıldız, babadan kalma bir merakla bu işe başladığını söylüyor. Ayyıldız mesleği hakkında bilgiler vererek, “Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde sıfırdan umumi Türk mitolojisi, Göktürk, Osmanlı, Selçuklu, günümüzle alakalı, kan davulları, tablolar, biblolar yapıyorum. Benim baba mesleğim diyebilirim, herhalde kendimi bildim bileli uğraşıyorum, bir 50 sene oldu. Burada ben ağırlık olarak deri üzerinde çalışıyorum, mesela şu pano 8 köşeli Selçuklu yıldızı, ortada çift başlı Selçuklu kartalı, kenarda köşelerin, marifetleri, anlamları üzerlerinde Orhun abidelerinde alıntı var. Sonra bu Türklerde kamp sembolüdür. Onun haricinde yukarıda Osmanlı arması var, Selçuklu arması, Göktürk kemanı, Kültigin, Bilgehan, saymalı taş motifleri gibi. Yapımı haftalarca, aylarca süren var. En uzun süren 3-5 ay sürdü. Ama işin zorluğundan değil, bazen insan bir motife takılıp kalıyor, eksik bir motif oluyor. Ona da herhangi bir motif çizmek istemiyor konuyla alakalı bir şey bulmak belki birkaç ay sürüyor” diye konuştu.

‘AĞIRLIKLI OLARAK TÜRK OLMAK ÜZERE HERKESİ TEMSİL EDİYORUM’

Yaptığı işlemelerde mümkün olduğunca eski tarihe gitmeye çalıştığını söyleyen Ayyıldız, genellikle kullandığı motiflerin oymalı taş motifleri olduğunu belirtti. Ayyıldız, “Bilinen yazılı tarih Orhun Abideleri ile başlıyor. Ama ondan önce varsayımlar var, Çin kaynaklarından öğrenilen bilgiler var. Genellikle kullandığım motifler saymalı taş motifleri, saymalı taş demek şu an Kırgızistan’da kalan eski Türkistan’da bir bölgenin ismi. Türkler belki binlerce yıl kadar orada asırlarca yasamışlar. Yaşarken de taşlara, mağaralara günlük yaşamlarını ne buldularsa çizmiş, kazımışlar. Rahmetli Servet Somuncuoğlu da bunu kitaplaştırdı, belgelere döktü. Kullandığım motifler halay çekerken, oynarken, hoplarken, zıplarken. Yani motifler genellikle saymalı taş ağırlıklı” dedi.

Ağırlıklı olarak Türk mitolojisi olmak üzere herkes temsil ettiğini söyleyen Ayyıldız, “Onun haricin de Selçuklu motifleri var, Osmanlı motifleri var. Bizim geleneksel kilim motiflerimiz var. Onun haricinde bu coğrafyada yaşamış Hititler, Sümerler var, onların da replikalarını yapıyorum. Ağırlıklı olarak Türk olmak üzere herkesi temsil ediyorum. Genelde Osmanlı ile alakalı baya bir şeyler biliyorlar. Selçukluyu duymuşlar ama öncesini bilmiyorlar. Bizde burada bildiğimiz kadar anlatıyoruz, ilgi alaka çok iyi. En çok tercih edilen motif Göktürk. Fiyatlar 100 liralık kitap ayraçlarından başlıyor, işçiliğine göre yükseliyor. Kayseri halkı gelsin, burası Hunat Hatun Medresesi içerisinde, zaten burası belediyenin kültür ve sanat merkezi, bir nevi şehrin vitrini. Zaten ben tek değilim burada ebrucular var, tabletciler var, dericiler var. Gelsin görsünler buraları, almaları gerekmiyor, şehirlerinde böyle bir yerin olduğunu bilsinler” şeklinde konuştu.