Obeziteye 3'lü savaş

Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Merkezi’nde dahiliye uzmanı, diyetisyen ve psikolog multidisipliner bir şekilde çalışarak insanları sağlığına kavuşturuyor.

Sadece Kayseri’ye değil çevre illere de hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl açılan Obezite Merkezi, insanları sağlığına kavuşturuyor. Merkezde bulunan dahiliye uzmanı, diyetisyen ve psikolog multidisipliner bir şekilde hastaları takip ederek, sağlıklı bir şekilde kilo verdiriyor. Kayseri Şehir Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzman Doktor Banu Açmaz, “Obezite artık bir halk sağlığı problemi. Bakanlığımızın da bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Birçok yerde obezite merkezleri açıldı. Kayseri Şehir Hastanesi’nde de 2023’ün ekim ayında merkezim açıldı. İlk 1 yılın verilerine baktığımız zaman yaklaşık 2 bin hasta gördük. Çok iyi dönüşleri olan hastalarımız oldu. Takipli hastalarımız randevularına mutlaka devam etmeliler. Bu bir ekip işi. Hep birlikte bu yola devam etmeliyiz. Burada kişinin kendi direnci ve isteği de çok önemli. Birimimizde obezite dahiliye, obezite diyetisyen polikliniğimiz ve bir psikolog birimimiz var. 3 birimle birlikte ekip çalışmasıyla ilerliyoruz. Birimlerimizde aynı kişiler hizmet veriyor. Bundan dolayı hastalarımızı da tanıma fırsatı bulduk. Bu önemlidir. Mezüre ile bel çevremizi ölçtüğümüz zaman kadınlarda 88 santimin üzerinde, erkeklerde de 102 santimin üzerinde bel çevresi varsa sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü bu yağlanma belirtisidir. Obezite demek sadece görüntü ve fiziksel kısıtlılık demek değildir. Biz merkezimizde obezite adı altında diyabet ve hipertansiyon gibi birçok hastalığa tanı koyduk. Obeziteye baktığımız zaman kanser, kalp hastalığı, tansiyon ve diyabetin birlikte olduğunu görmemiz lazım. Gerekli taramaların da yapılması gerekiyor. O yüzden mümkünse düzenli takip için obezite polikliniğimize bekliyoruz. Hiç değilse obezitesi olan ve bahsettiğim bel çevresi kriterleri uyan hastaların sağlık kontrollerini yaptırmasını ve sağlığına dikkat etmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kişiye özel değerlendirme yapıyoruz"

Kayseri Şehir Hastanesi Baş Diyetisyeni Bahar Karadavut da, "Biz obezite merkezini 1.5 yıl önce kurduğumuzda “sağlıklı beslenen, kendiyle barışık, mutlu bireyler” sloganı ile başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada hastalarımızdan da aldığımız geri dönüşle bunu başardığımızı görüyoruz. İstikrarlı bir şekilde gelen, bizimle uyumlu çalışan, beslenme programına uyan ve önerilerimizi de dikkate alan hastalarımızda elde ettiğimiz başarılar bizi mutlu ediyor. Herkes için kişiye özel beslenme açısından burada değerlendirme yapıyoruz ama kişilerin porsiyon miktarına dikkat etmesi, az az ve sık sık beslenmesi, kilosuna, boyuna ve hareketlilik durumuna göre hesaplanan diyetine uyması ve tabak modelini hayata geçirmesi faydalı olacaktır. Besinsel çeşitliliği ve dengeyi sağlayan beslenme bizim için karşılık veren ve sağlıklı bir beslenme modeli olarak değerlendireceğimiz bir formüldür” diye konuştu.

Tüp mide ameliyatı için geldi, ameliyatsız kilo vererek gitti

Merkezde tedavi gören 41 yaşındaki Nuran Asan da, 25 kilo verdiğini söyleyerek, "Ben mide ameliyatı olmayı düşünüyordum. İnternetten nerede ameliyat olacağımı sürekli araştırıyordum. Sonrasında burada çalışan cerrah Ömer beyi gördüm ve randevu aldım. Mide ameliyatı olmadan önce beni buraya yönlendirdiler. Burada da takibi yapacaklarını söylediler. Buraya geleli 1 yıl oldu ve 25 kilo verdim. Yıllardır kilo vermek için mücadelem sürüyordu ama ilk defa bu kadar kesin sonuç aldım. Daha önceleri de çok defa diyetisyene ve doktora gittim. Kendi başıma da mücadele ettim, denedim ama olmadı. Burada kesin sonuç aldım. Beni ameliyat olma fikrimden kesinlikle caydırdılar" şeklinde konuştu.