'Narko Gençlik' Projesi ile üniversiteli gençler bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilay tarafından Yeşilay Haftası dolayısıyla ’Narko Gençlik’ programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Komiser Tugay Akbaş; uyuşturucu maddelerin en büyük sıkıntısının kullananlarda fiziki tahribat ve akıl hastalığı yaptığını ve akabinde sosyal yaşantı ve aile düzeninde bozulmaya sebebiyet verdiğini belirterek uyuşturucu maddelerin zararları ve ticaretini yapmanın cezaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ’Narko Gençlik’ Projesi çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Etkinlikte konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Tugay Akbaş; Türkiye’de 18-25 yaş aralığındaki gençlerin uyuşturucu madde kullanım oranının yüzde 60 olduğunu belirtti. Uyuşturucu maddelerin zararları ve cezaları hakkında bilgiler veren Akbaş; "Uyuşturucu maddelerin en büyük problemlerinden birisinin akıl hastalığı yapıyor olması. Uyuşturucu maddelerin tamamı ileri düzeyde kullanıldığında bir süre sonra tamamen akıl gidiyor. Yaptığımız anketlerde 18-25 yaş aralığında uyuşturucu madde kullananların oranı Türkiye genelinde yüzde 60. Bu çok büyük bir rakam. Duyum ve söylemlerden dolayı büyük sıkıntı oluşmakta" ifadelerini kullandı.

Program çerçevesinde Narkotik Dedektör Köpeği ’Jack’ de katılımcılara gösteri yaptı. Salonda saklanan uyuşturucu maddeyi kısa sürede bulan Jack büyük alkış aldı.