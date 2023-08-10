Şehir Hastanesi girişine üst geçit şart oldu
Her gün on binlerce insanın toplu taşıma araçlarıyla gelip karşıdan karşıya geçmek zorunda oldukları Kayseri Şehir Hastanesi girişinde , karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araç çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
- 10.08.2023 14:36
- Güncelleme: 10.08.2023 16:16
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kaza, Kayseri Şehir Hastanesi mevkiinde yaşandı. Aracın çarptığı T. İsimli yaşlı kadın ağır yaralandı. Sürücü ise sinir krizi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken ağır yaralı kadın T., Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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