Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada: 10 yaralı
Bünyan'da sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında, bir otomobil kavşakta bekleyen öğrenci servis aracına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, 08:30 sıralarında Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi Kayseri-Özvatan karayolu üzerinde meydana geldi. Özvatan istikametinde seyir halindeki Y.K.’nın (33) sevk ve iradesindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak kavşakta bekleyen M.Ö.’nün (53) sürücülüğünü yaptığı 38 S 7107 plakalı öğrenci servis aracına çarptı.
Kazada öğrenci servisinde bulunan 5 öğrenci ve otomobilde bulunan 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi. Kazada can kaybı ve ağır yaralanma meydana gelmedi. Olay ile ilgili tahkikata başlandı.