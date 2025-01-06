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Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada: 10 yaralı

Bünyan'da sabah saatlerinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında, bir otomobil kavşakta bekleyen öğrenci servis aracına çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada: 10 yaralı

Kaza, 08:30 sıralarında Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi Kayseri-Özvatan karayolu üzerinde meydana geldi. Özvatan istikametinde seyir halindeki Y.K.’nın (33) sevk ve iradesindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak kavşakta bekleyen M.Ö.’nün (53) sürücülüğünü yaptığı 38 S 7107 plakalı öğrenci servis aracına çarptı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan 5 öğrenci ve otomobilde bulunan 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi kontrol amaçlı hastanelere sevk edildi. Kazada can kaybı ve ağır yaralanma meydana gelmedi. Olay ile ilgili tahkikata başlandı.

Haber Merkezi

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