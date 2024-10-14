Öğrenci ve Velilerin Güvenli Yol Talebi

Kayseri Ahmet Eren Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin toplu taşımadan indikten sonra geçtiği karşı yola geçerken zor anlar yaşandı.

Okul giriş çıkış saatlerinde karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşayan öğrencilerin, yıllardır okul müdürleri ve velilerin yol düzenlemesi, güvenli geçit için yaptıkları girişimler ve başvurular geri dönüş alınmadı.Öğrencilerin karşıdan karşıya geçtiği bölgede bir kaza daha yaşandı. Kız çocuğunun geçirdiği kazada can kaybı olmadı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Güvenli geçidin olmadığı bölge için isyan eden veliler okul müdürlerinin ve velilerin yıllardır yol düzenlemesi ile ilgili çalışmalar yaptıklarını, bununla ilgili UKOME’den karar çıktığını fakat hala uygulamadıklarını dile getirdi. Yol düzenlemesi için isyan eden velilerden A.K ifadesinde şunlara yer verdi: “Okul müdürlerimiz ile birlikte bu yolun düzenlenmesi için elimizden geleni yaptık .En son UKOME’den düzenleme ile ilgili karar çıktı. Fakat bir türlü uygulamaya geçilmedi. Buranın düzenlenmesi için çocuğumuzu kaybetmemiz mi gerekiyor? Bakın bugün bir kaza daha gerçekleşti. Yetkililerden acil bir şekilde yardım bekliyoruz.” dedi.