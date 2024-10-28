Öğrencilerden anlamlı yürüyüş

Kayseri'de ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşte terörü lanetledi.

Öğrencilerden anlamlı yürüyüş
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşte terörü lanetledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesinde bulunan Ahmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ellerindeki bayraklar ile Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, coşku dolu anlar yaşadı. Terörü de lanetleyen öğrenciler, ’ne mutlu Türküm diyene’ ve ’vatan sana canım feda’ sloganları attı.

Öğretmenler ve veliler de öğrencilere eşlik etti.

İHA
Kayseri Gündem

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