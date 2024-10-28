Talas Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa itibar edilmemesi istendi.

Talas Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve belediye yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa itibar edilmemesi istendi.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların lösemi ve SMA hastalarına yardım adı altında belediye yöneticilerinin isimlerinin kullanıldığı belirtildi. Açıklamada bu tip dolandırıcılık yöntemlerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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