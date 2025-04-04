KAYBİS, bin bisiklet ve 91 istasyon ile sezonu açıyor

Baharın gelmesi ve bisiklet kullanımına uygun hava şartlarının oluşması ile Kaybis bisiklet bakımlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., toplam 91 istasyona ulaşan Kaybis’i vatandaşın hizmetine sunmaya başlıyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü açılacak sezon ile bisikletleri vatandaşların hizmetine sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Spor Tesisleri, Seyrani Parkı, Turgut Reis, Erkilet Bulvarı 2, Erkilet Bulvarı 1, Erkilet Çocuk Hastanesi, Bilim Merkezi ve Fakülte Lojmanlar olmak üzere 8 yeni bisiklet noktası ile birlikte toplam 91 istasyonda, hizmetlerini gerçekleştirecek.