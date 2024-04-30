Öğretmen Başkan'dan 'Türkiye'de Yönetim' dersi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Derviş Güneş Ortaokulu öğrencilerinin daveti üzerine ‘Türkiye’de Yönetim’ konulu derse konuk olarak yerel yönetimler hakkında bilgiler verdi.

Han Mahallesi’ndeki Derviş Güneş Ortaokulu öğrencileri, dilekçe yazarak Başkan Yalçın’ı okullarına davet etti. Davete kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın da çocukların isteklerini yerine getirerek sürpriz yaptı. 5. sınıf öğrencilerinin ‘Türkiye’de Yönetim’ konulu dersine giren Başkan Yalçın, öncelikle çocuklara davetlerinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Dilekçeleri alınca çok mutlu olduğunu belirten Başkan Yalçın sohbet havasındaki derste yerel yönetimler olarak bilinen belediyelerin işleyişi ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

“Sizler ülkemiz için çok önemlisiniz”

Başkan Yalçın ülkenin geleceği için kendilerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemiz daha ileri ülkeler arasında yerini alacaksa bu sizin sayenizde olacak. Atatürk de Mimarsinan da Fatih Sultan Mehmet de çocuktu. Bizim için güzel bir örnek. Sizin okulunuzda da seçimlerde oy kullanıldı. 1 Nisan’da da en fazla oy alan aday olarak yeniden belediye başkanı seçildim” dedi.

Yatırım ve hizmetlerden kesitler anlattı

Çocuklara kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Yalçın, şunları söyledi:

“Evimde 5 bin 500 tane kitabım var. Sürekli okurum. Bu yüzden hayatta hiç başarısız olmadım. Kitaplar birilerinin başarı hikayelerinin bizlere tavsiyeleridir. O nedenle sürekli okumak gerekir. Sizler için sabahtan akşama akşamdan sabaha 7/24 açık kütüphaneyi yapmıştık. Mahallelerde camilerin altına kütüphaneler yaptık. Binaların altında 100 kütüphane projemizde sayı 50 apartmanı geçti. Yani eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Jandarma içindeki alanda çok büyük mir millet bahçesi yapıyoruz. Bu yaz tamamlanarak hizmete girecek. Sizlere dersten sonra günlük dağıtacağız. Yazmak önemli. Bunlara yaşadıklarınızı yazabilirsiniz. Mesela Fatih Sultan Mehmet’in günlükleri ortaya çıktı. Yelkenli ve kayık çizdikleri görülmüş. Sonra da karadan gemileri yürüterek İstanbul’u fethetti. Yani bir zamanlar hayalini gerçekleştirdi.”

Başkan Yalçın çocukların sorularını da yanıtlarken, kendilerine gezi otobüsüyle ilçe turu, halı sahadaki eskiyen çimin yenilenmesi ve Talas Millet Bahçesinde piknik sözü verdi.