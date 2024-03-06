Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu

 Kayseri'de iddiaya göre sınıf öğretmeni tarafından ensesine tokat atılmasıyla rahatsızlanan ve hastaneye giden 8 yaşındaki mağdur öğrenci ve veli, sınıf öğretmeni S.C.'den şikayetçi oldu. 

Öğretmeninden şiddet gören 8 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlkokulu’nda 3. Sınıf öğrencisi R.D., iddiaya göre dün sınıf öğretmeni S.C., tarafından şiddete uğradı. Teneffüs bitiminde derse giren R.D.’nin geç kaldığı için sınıf öğretmeni tarafından ense kısmına 2 kez tokat atıldı. R.D., dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak durumu annesine anlattı. Hastaneye kaldırılan R.D.’ye tomografi çekilirken aile durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. İddiaya göre anne S.D., okul müdürüyle görüştü ancak olumlu sonuç alamadı. Polis’in olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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