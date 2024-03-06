Kayserispor'da Hatayspor mesaisi devam ediyor
Süper Ligin 29'uncu haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor.
Ligde beş maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Rizespor karşısında kaybeden Kayserispor sezonun 29’uncu haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam eden müsabaka yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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