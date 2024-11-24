Öğretmenler bu kez öğretmedi, öğrendi

Kayseri Kocasinan Halk Eğitim Merkezi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenlere el sanatları öğretildi.

Kentte bulunan bir AVM’de düzenlenen etkinliğe farklı okullarda ve farklı branşlarda görev yapan 153 öğretmen katıldı. Öğretmenler, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan meslektaşları ile birlikte 5 farklı branşta el sanatını öğrendi. Öğretmenler Günü’nü fırsat bilerek böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Altınoluk, "Bugün burada 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz işbirliğiyle öğretmenlerimize yönelik bir workshop çalışması sunuyoruz. Öğretmenlerimiz, düzenlemiş olduğumuz kurslarımıza çalışma saatleri nedeniyle her zaman katılamıyorlar. Bizde bu açığı gidermek adına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir fırsat bilerek, bugün böyle bir etkinlik düzenledik. Bu faaliyet bugün itibariyle el sanatları, giyim-üretim teknolojisi, nakış, çocuk gelişimi ve şu anda icra edilmekte olan cam seramik teknoloji olmak üzere 5 branşta 12 workshop çalışmasını içeriyor. Bu çalışmaya biz 1 hafta öncesinden başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile bu konuyu görüştük. Bize desteklerinden dolayı da ilçe milli eğitim müdürümüze ve kaymakamımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu faaliyete yoğun bir katılım oldu. 153 öğretmenimiz bu faaliyete katılmayı istediler. Biz bu hizmeti vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan İngilizce Öğretmeni Elife Kıraç, “Kendi arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle olmak ve öğretmenken de bir şeyler öğrenebilmek çok keyifli. Sürekli bir şeyler öğretiyorduk. Şu anda biz de bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin devam ediyor olması çok keyifli. Eski bir Tük sanatını öğrenmekte paha biçilemez. Biraz ellerimiz titredi ama alıştık” dedi.